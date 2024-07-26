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Йеллен признала, что США давят на ЕС по вопросу длительной заморозки активов РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американские власти «давят» на Евросоюз с требованием гарантий длительной заморозки российских активов. По ее словам, активы должны оставаться замороженными столько, сколько понадобится на погашение кредита в $50 млрд для Украины, чтобы погашать этот кредит не пришлось американским налогоплательщикам.

Источник: AP 2023

«У нас здесь были конструктивные разговоры. И мы тесно сотрудничаем, чтобы попытаться продвинуть это вперед», — сказала госпожа Йеллен в интервью Reuters. По ее словам, условия кредита Украине могут быть согласованы с участниками G7 к октябрю.

«Нам нужны гарантии, которые ясно дадут понять, что американские налогоплательщики не будут на крючке выплаты этих кредитов. И мы хотим убедиться, что бюджетные оценщики удовлетворены тем, что эти активы будут источником погашения этих кредитов», — заявила госпожа Йеллен.

Согласно планам Евросоюза, на поставки военной помощи Украине через Европейский фонд мира в 2024 году планируется выделить 90% от полученной прибыли. В 2024 году Украина может получить €3 млрд из этих средств. Еще 10% направят в бюджет ЕС для дальнейшего распределения в Ukraine Facility — программа долгосрочной помощи Украине, включая ее реконструкцию и восстановление после окончания боевых действий. Украине предоставят чистую прибыль от активов, полученную европейскими депозитариями с 15 февраля 2024 года.

ЕС