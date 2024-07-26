Йеллен признала, что США давят на ЕС по вопросу длительной заморозки активов РФ

Согласно планам Евросоюза, на поставки военной помощи Украине через Европейский фонд мира в 2024 году планируется выделить 90% от полученной прибыли. В 2024 году Украина может получить €3 млрд из этих средств. Еще 10% направят в бюджет ЕС для дальнейшего распределения в Ukraine Facility — программа долгосрочной помощи Украине, включая ее реконструкцию и восстановление после окончания боевых действий. Украине предоставят чистую прибыль от активов, полученную европейскими депозитариями с 15 февраля 2024 года.