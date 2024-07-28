Демократы ошиблись, выбрав Харрис кандидатом, заявил экс-дипломат США

«Она не способна вести дебаты и не может произнести воодушевляющую речь… Я думаю, что демократы совершили ошибку. Лучше бы они оставили Байдена», — сказал Карден, комментируя недавнюю замену кандидатуры на пост президента в лагере демократов.
Он выразил мнение, что Харрис олицетворяет собой «сочетание самодовольства и глупости», и оппоненту-республиканцу Дональду Трампу не составит труда одержать над ней победу на предстоящих выборах.
«Я не думаю, что ее “медовый месяц” с широкой публикой продлится слишком долго. Как только общественность начнет настраиваться на ее кампанию в сентябре и октябре, о ней можно будет составить куда лучшее представление», — указал отставной американский дипломат.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.