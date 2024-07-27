Глава Минюста Чуйченко предложил реформу нотариата с усилением роли государства

Система допуска в профессию тоже будет изменена. «Законопроектом предусмотрено создание единых государственных квалификационных комиссий, которые будут отвечать за всю процедуру — начиная от стажировки и заканчивая конкурсами. Комиссия будет состоять из восьми членов — три от юстиции, три от нотариальной палаты и два от исполнительной и законодательной власти региона», — сказал Чуйченко. Сейчас экзамен на нотариуса проводят региональные квалификационные комиссии в составе которых не менее шести человек — представители территориального органа, а также представители научного сообщества, кандидатуры которых представлены Федеральной нотариальной палатой, и нотариусы, имеющие стаж работы по юридической специальности не менее десяти лет. Экзамен проводится в электронной системе: он состоит из теста и практического задания.