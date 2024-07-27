В Молдавии рассказали, когда Санду заявит о планах на выборы

«Связь между ПДС и госпожой Санду очевидна. Мы поддерживаем президента, верим в ее потенциал и окажем ей всю необходимую поддержку. Санду примет решение о том, будет ли она баллотироваться от ПДС или в качестве независимого кандидата. Но об этом станет известно в августе», — пояснил Спыну.