В Верховной раде предупредили о риске военных остаться без зарплат

Это связано с перерывом в поставках американского оружия в первом квартале 2024-го, из-за чего деньги, запланированные на выплату зарплат в сентябре, октябре, ноябре и декабре, потратили на покупки вооружения, «которое мы вынуждены были покупать за свой счет, потому что от США тогда ничего не поступало».