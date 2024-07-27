Китай заявил Японии о критической стадии в отношениях и назвал два пути

В вышедшем две недели назад новом издании Белой книги отмечается, что в Восточной Азии может произойти события, схожие с конфликтом России и Украины. Белая книга — доклад Министерства обороны Японии, в котором оно дает свое видение текущей обстановки с точки зрения безопасности и угроз для страны. Китай не называется в этой части Белой книги напрямую, но, вероятно, речь идет о его претензиях на Тайвань, пишет The Diplomat.