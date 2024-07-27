Зеленский назвал самое сложное направление для ВСУ

С его слов, главнокомандующий Александр Сырский докладывал за 26 июля о ситуации в этом районе дважды. Зеленский пообещал сделать все для усиления позиций ВСУ. Несколько дней назад Сырский назвал покровское направление среди наиболее сложных, а Генштаб ВСУ затем признал успешность действий российских войск восточнее села Евгеновка на этом направлении.