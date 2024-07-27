Врио губернатора Хабаровского края предъявляет строгие требования к коллегам

«Жители редко хвалят власть, но если все хорошо, они голосуют за тех, кто обеспечивает комфортные условия жизни. Как руководитель приемной президента РФ в Хабаровском крае, я получаю много жалоб на условия, касающиеся муниципальных полномочий, такие как плохие дороги, проблемы в ЖКХ и задержки с выделением земельных участков. Все обращения фиксируются и рассматриваются», — сказал Шевцов Николай Михайлович.