Врио губернатора Хабаровского края предъявляет строгие требования к коллегам

Глава региона предъявляет высокие требования к своей команде, руководствуясь поручениями президента и пожеланиями избирателей. Эти требования распространяются на работу как региональных, так и муниципальных властей, включая администрацию Хабаровска.
Доходы Хабаровска растут, но жители не видят значительных улучшений в благоустройстве дорог и дворов. Город должен соответствовать ожиданиям жителей и гостей, но пока этого не наблюдается. Кадровые решения направлены на улучшение экономической и социальной составляющих, что важно для благополучия хабаровчан.
«Жители редко хвалят власть, но если все хорошо, они голосуют за тех, кто обеспечивает комфортные условия жизни. Как руководитель приемной президента РФ в Хабаровском крае, я получаю много жалоб на условия, касающиеся муниципальных полномочий, такие как плохие дороги, проблемы в ЖКХ и задержки с выделением земельных участков. Все обращения фиксируются и рассматриваются», — сказал Шевцов Николай Михайлович.
Несмотря на успехи в решении вопросов, дисбаланс между экономикой и социальными обязательствами остается очевидным. Хабаровский край, как пилотный регион для уникальных проектов, таких как ДВ-ипотека и ДВ-гектар, должен одновременно улучшать качество жизни и экономику. По словам Шевцова, главным показателем работы остается реакция жителей: необходимо уменьшить количество негативных отзывов и увеличить число конструктивных предложений по улучшению жизни в регионе.
На расширенном заседании правительства края Дмитрий Демешин отметил, что жители недовольны текущей ситуацией, особенно в сферах расселения аварийного жилья и благоустройства. Врио губернатора поручил Сергею Кравчуку уволить вице-мэра Игоря Михайловского и акцентировал внимание на необходимости профессионального подбора новых кандидатов и оптимизации работы.