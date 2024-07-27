В Германии объяснили сокращение расходов на поддержку Украины

Немецкий Совет за Конституцию и Суверенитет со времен падения Берлинской стены выступает за написание и принятие для единой Германии новой конституции. Без нее у страны не может быть суверенитета в полной мере, объяснил Нимайер. Сейчас в Германии действует Основной закон от 1949 года, предполагавшийся как временная замена полноценной конституции.