Ранее СМИ сообщили со ссылкой на проект бюджета, что правящая коалиция закладывает на следующий год около 4 миллиардов евро на помощь Украине вместо почти что 8 миллиардов в бюджете на текущий год. Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман подтвердила такое содержание согласованного правительством проекта бюджета.
Нимайер считает, что власти Германии в настоящее время видят приближение конфликта на Украине к концу. Говоря о приближении развязки, собеседник указал на визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Пекин и обсуждение там урегулирования ситуации на Украине.
«Зачем отправлять им больше денег, для чего? Думаю, уже понятно, что конфликт должен завершиться. Киевскому правительству в любом случае не победить, и вести переговоры придется», — сказал он.
При этом Нимайер полагает, что у Германии нет серьезного влияния на Украину, и все приказы отдают в США. В том числе Берлин не участвует в каких-либо контактах насчет возможного урегулирования. Немецкое руководство в такой ситуации просто сидит и ждет, добавил политик.
Немецкий Совет за Конституцию и Суверенитет со времен падения Берлинской стены выступает за написание и принятие для единой Германии новой конституции. Без нее у страны не может быть суверенитета в полной мере, объяснил Нимайер. Сейчас в Германии действует Основной закон от 1949 года, предполагавшийся как временная замена полноценной конституции.