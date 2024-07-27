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«Никто не верит». Во Франции сделали неожиданное заявление о плане Киева

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. На сегодняшний день план Украины по мирному урегулированию без территориальных уступок нереалистичен, заявил французский генерал Франсуа Шованси в эфире LCL.

Источник: © РИА Новости

«Сейчас никто уже не верит в то, что Киев может военным путём вернуть границы к состоянию на 1991 год», — подчеркнул эксперт.

По его словам, постоянное отступление ВСУ в последние месяцы говорит о том, что украинская армия совершенно не владеет ситуацией на поле боя и точно не сможет перейти в наступление в ближайшее время.

В середине июня президент России Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.