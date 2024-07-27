Источник заявил, что Моди может предложить посредничество по Украине

«Индия может предложить посредничество в деле разрешения украинского кризиса. Такое предложение может быть сделано в ходе визита Моди на Украину, возможность которого сейчас обсуждается», — сказал собеседник агентства.
По его словам, «У Индии давние дружеские отношения с Россией, а у премьер-министра сложились хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным». «При этом у Индии хорошие отношения и с Украиной. Индии доверяют обе страны», — подчеркнул источник.
«Индия не раз заявляла о готовности оказать помощь в разрешении конфликта. Но это возможно только при согласии обеих сторон», — указал он, напомнив, что индийские власти всегда говорили о том, что только переговоры и дипломатия могут этому способствовать.
Ранее новостной канал WION со ссылкой на дипломатические источники проинформировал о готовящемся визите Моди на Украину, который может состояться в третью неделю августа, а скорее всего, 23 августа.
Телеканал отмечает, что ранее украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Моди и пригласил индийского лидера посетить его страну. В этом месяце министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а также Советник по национальной безопасности премьера Индии Аджит Довал и глава офиса президента Украины Андрей Ермак провели телефонные переговоры.