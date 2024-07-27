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Лукашенко поздравил жителей Мяделя и Мядельского района с 700-летием города

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил жителей Мяделя и Мядельского района с 700-летием города. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

«Богатая история района писалась многими поколениями его жителей. На этом длинном пути были взлеты и падения, но самое главное, что, пройдя сквозь время и испытания, Мядельщина сумела сохранить свои неповторимые колорит и традиции», — говорится в поздравлении.

Сейчас знаменитый озерный край, родина народного поэта Максима Танка, известен далеко за пределами Беларуси многочисленными здравницами, детским образовательно-оздоровительным центром «Зубренок» и Национальным парком «Нарочанский», отметил глава государства. «Но самое большое богатство — трудолюбивые и гостеприимные люди, которые своим ежедневным трудом делают лучше и краше наше Отечество и свою малую родину», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал всем жителям и гостям Мядельщины крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия, а району — процветания.

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