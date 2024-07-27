Лукашенко поздравил жителей Мяделя и Мядельского района с 700-летием города

«Богатая история района писалась многими поколениями его жителей. На этом длинном пути были взлеты и падения, но самое главное, что, пройдя сквозь время и испытания, Мядельщина сумела сохранить свои неповторимые колорит и традиции», — говорится в поздравлении.



Сейчас знаменитый озерный край, родина народного поэта Максима Танка, известен далеко за пределами Беларуси многочисленными здравницами, детским образовательно-оздоровительным центром «Зубренок» и Национальным парком «Нарочанский», отметил глава государства. «Но самое большое богатство — трудолюбивые и гостеприимные люди, которые своим ежедневным трудом делают лучше и краше наше Отечество и свою малую родину», — подчеркнул Президент.



Александр Лукашенко пожелал всем жителям и гостям Мядельщины крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия, а району — процветания.