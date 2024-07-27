В Китае предупредили об опасности ракет США на Филиппинах

Встреча Ван И и Манало состоялась в пятницу во Вьентьяне.
«Размещение на Филиппинах ракет средней дальности США создаст напряженность и конфронтацию в регионе и спровоцирует гонку вооружений», — приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.
Дипломат отметил, что такая ситуация совершенно не соответствует интересам филиппинского народа.
Ван И подчеркнул, что сегодня китайско-филиппинские отношения сталкиваются с серьезными трудностями и вызовами, находятся на перепутье и стоят перед выбором, в каком направлении развиваться. Говоря о ситуации в Южно-Китайском море Ван И отметил, что Китай будет принимать решительные ответные меры в случае «невыполнения Филиппинами своих обязательств».
Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. ВС США в апреле развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC на Филиппинах в рамках совместных учений двух стран.
Глава МИД обороны Китая на встрече с американским коллегой 31 мая также резко раскритиковал развертывание пусковой установки на Филиппинах, подчеркнув, что это представляет собой угрозу региональной безопасности.