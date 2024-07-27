В Китае предупредили об опасности ракет США на Филиппинах

Ван И подчеркнул, что сегодня китайско-филиппинские отношения сталкиваются с серьезными трудностями и вызовами, находятся на перепутье и стоят перед выбором, в каком направлении развиваться. Говоря о ситуации в Южно-Китайском море Ван И отметил, что Китай будет принимать решительные ответные меры в случае «невыполнения Филиппинами своих обязательств».