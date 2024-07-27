Военная операция на Украине, день 885-й

над Рязанской, три — над Белгородской, два — над Ростовской, один — над Брянской и один — над Липецкой областями, заявили в Минобороны. Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время планируемого в августе визита на Украину может предложить посредничество Нью-Дели в деле разрешения украинского конфликта, сообщил ТАСС источник в парламенте Индии. «Газета.Ru» ведет хронику событий.