Военная операция на Украине, день 885-й

8:52 Украинский беспилотник упал рядом с жилым домом в селе Ратчино в Липецкой области. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
8:49 Группировка «Север» ВС РФ поразила живую силу в шести украинских бригадах, они потеряли до 240 человек, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.
8:34 Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время планируемого в августе визита на Украину может предложить посредничество Нью-Дели в деле разрешения украинского конфликта, сообщил ТАСС источник в парламенте Индии.
8:20 Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над территорией Рязанской области, сообщило Минобороны.
8:12 ПВО ночью перехватила и уничтожила семь БПЛА над Курской, три — над Белгородской, два — над Ростовской, один — над Брянской и один — над Липецкой областями, заявили в Минобороны.
8:05 Продолжение мобилизации в России не обсуждается, сообщил представитель президента Дмитрий Песков.
«О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет», — сказал он. Так Песков ответил на вопрос, достаточно ли добровольцев или потребуются новые мобилизованные.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 885-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.