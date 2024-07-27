Гуцул: точка невозврата в конфликте между Комратом и Кишиневом пройдена

«За год наши отношения с Кишиневом не улучшились, а наоборот. Я уверена, что до конца мандата действующего президента Майи Санду никаких улучшений не будет, так же как и уверена, что будут предприниматься попытки еще больше надавить и на меня как на башкана, и на Гагаузскую автономию. Точка невозврата в отношениях с нынешней властью Молдовы пройдена», — отметила Гуцул.