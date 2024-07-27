Гуцул: точка невозврата в конфликте между Комратом и Кишиневом пройдена

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Точка невозврата в конфликте между руководством Гагаузии и властями Молдовы пройдена, диалог возможен только после ухода Майи Санду с поста президента, заявила в интервью «Известиям» глава автономии Евгения Гуцул.
«За год наши отношения с Кишиневом не улучшились, а наоборот. Я уверена, что до конца мандата действующего президента Майи Санду никаких улучшений не будет, так же как и уверена, что будут предприниматься попытки еще больше надавить и на меня как на башкана, и на Гагаузскую автономию. Точка невозврата в отношениях с нынешней властью Молдовы пройдена», — отметила Гуцул.
По ее мнению, Кишинев будет усиливать давление как на обычных граждан, так и на оппозиционных политиков.
«В рамках подготовки к выборам мы ожидаем манипуляции и провокации. Два кандидата из Гагаузии — Ирина Влах и бывший генпрокурор Александр Стояногло — объявили, что будут участвовать в президентской гонке, поэтому я опасаюсь того, что сейчас Кишинев будет стараться спровоцировать противостояние между молдавским и гагаузским народами. Уже сейчас приближенные к партии Санду блогеры и политики говорят о ликвидации Гагаузии, о том, что автономия не должна была создаваться».
По словам башкана, Санду и ее окружение специально натравливает население Молдовы на гагаузов, утверждая, что они живут за счет молдаван, не внося средств в бюджет страны.
«Это публичное разжигание межэтнической розни. Подобные провокации будут только усиливаться», — спрогнозировала Гуцул.
Республиканский конституционный референдум и выборы президента Республики Молдова состоятся 20 октября.