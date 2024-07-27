Глава Минздрава обратилась к казахстанским фармкопаниям

Также мы сообщали, что нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава. Тогда аудит выявил 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким — менее 20%. По итогам продаж 2023 года доля отечественных лекарств на рынке составила 18%. Кроме того, формирование предельных цен основано на установлении наценок по принципу «процент на процент», что нормативно позволяет увеличивать стоимость препаратов до 172% от цены завода-производителя.