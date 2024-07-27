Казахстан рассматривает полный запрет ввоза российского зерна

«Планируется ввести пошлину в размере 50%. Это приведет к тому, что экспортная цена казахстанского зерна станет неконкурентоспособной на традиционных рынках, куда обычно поставляется наше зерно, и Казахстан может потерять эти рынки сбыта. В этом году ожидается рекордный урожай, и возникает вопрос: куда его девать? Также стоит отметить, что в Пакистане тоже ожидается хороший урожай, что может снизить экспорт в Афганистан», — отметил представитель отрасли.