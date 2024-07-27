Стояногло назвал референдум о вступлении Молдавии в ЕС мошенничеством

«Моделируем ситуацию: если значительная часть людей проголосует за европейскую интеграцию, означает ли это, что уже завтра мы попадем в ЕС? Абсолютно нет. И наоборот. Если значительная часть или большая часть проголосует против, означает ли это, что процесс евроинтеграции будет приостановлен?» — задался вопросом Стояногло. Ранее он обвинил Санду и ее правящую Партию действия и солидарности в том, что они не выполнили своих предвыборных обещаний, доведя этим страну до хаоса. И привел данные, по которым за четыре года правления Санду внутренний долг удвоился, увеличившись с 5,5 млрд лей ($310 млн) до 10 млрд лей ($571 млн), а на его обслуживание тратится уже вчетверо больше средств, чем раньше.