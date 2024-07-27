Стояногло назвал референдум о вступлении Молдавии в ЕС мошенничеством

КИШИНЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Референдум о вступлении в ЕС, предложенный президентом Молдавии Майей Санду — политическое мошенничество с целью отвлечь людей от провалов власти. Об этом заявил бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло, который выдвинут оппозиционной Партией социалистов в качестве независимого кандидата на предстоящих выборах президента.
«Этот референдум не имеет никакого отношения к выборам президента. Людям просто дают другую тему для обсуждений. Ничего нынешним президентом не было сделано за четыре года — людей отводят от этого, “кидают” им другую повестку, которая просто разрывает общество. Еще одна цель власти — выставить сторонников европейской интеграции своими собственными сторонниками».
«Моделируем ситуацию: если значительная часть людей проголосует за европейскую интеграцию, означает ли это, что уже завтра мы попадем в ЕС? Абсолютно нет. И наоборот. Если значительная часть или большая часть проголосует против, означает ли это, что процесс евроинтеграции будет приостановлен?» — задался вопросом Стояногло. Ранее он обвинил Санду и ее правящую Партию действия и солидарности в том, что они не выполнили своих предвыборных обещаний, доведя этим страну до хаоса. И привел данные, по которым за четыре года правления Санду внутренний долг удвоился, увеличившись с 5,5 млрд лей ($310 млн) до 10 млрд лей ($571 млн), а на его обслуживание тратится уже вчетверо больше средств, чем раньше.
Выборы президента Молдавии пройдут 20 октября. В этот же день по инициативе Санду состоится и референдум, на котором граждане смогут высказаться о вступлении страны в ЕС. Оппозиция обвинила президента в использовании плебисцита в электоральных целях.
С 2022 года в Молдавии проходят акции протеста, участники которых требуют отставки Санду, правительства и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Со своей стороны, президент обвинила оппозицию в подготовке государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В Молдавии были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание 13 телеканалов, предоставлявших эфир оппозиции, и заблокированы десятки информационных порталов.
Стояногло возглавил генеральную прокуратуру в 2019 году, победив в конкурсе, проведенном правительством, которое тогда возглавляла Санду. Однако уже в 2021 году он был арестован по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Поводом стали публикации десятилетней давности в прессе, однако его вина в суде не была доказана. Он отверг обвинения в свой адрес, сообщив журналистам, что его увольнение — это месть Санду за отказ открыть по ее требованию уголовные дела против лидеров оппозиции.