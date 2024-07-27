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Губернатор Челябинской области Текслер приехал в поселок Киолим

Губернатор Челябинской области приехал в затопленный после прорыва дамбы поселок.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал в поселок Киолим, который в пятницу был затоплен после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в поселке Киолим», — говорится в сообщении.

В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, по ходу движения воды находились четыре населенных пункта. Был затоплен один поселок Киолим, принято решение о превентивной эвакуации еще трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки. В Карабашском округе Челябинской области объявлен режим ЧС.

В субботу стало известно, что вода вернулась в русло реки в Киолиме, населенный пункт полностью освобожден от воды. Эвакуированы 163 человека, из которых 21 ребенок. Уточнялось, что пострадавших нет.