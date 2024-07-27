Губернатор Челябинской области Текслер приехал в поселок Киолим

В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, по ходу движения воды находились четыре населенных пункта. Был затоплен один поселок Киолим, принято решение о превентивной эвакуации еще трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки. В Карабашском округе Челябинской области объявлен режим ЧС.