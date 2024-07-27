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Губернатор пообещал выплаты жителям Киолима, затопленного после прорыва дамбы

Алексей Текслер приехал в пострадавший от наводнения поселок.

Источник: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 27 июля приехал в поселок Киолим, который накануне затопило после прорыва дамбы на водохранилище.

К утру вода из поселка ушла, так что глава региона смог надеть резиновые сапоги и пройти по улицам, осматривая последствия потопа. Водой снесло со своих мест автомобили, разрушило сараи и веранды, размыло огороды и принесло много мусора.

Алексей Текслер подошел к стене сарая, на которой еще хорошо виден влажный след — уровень воды. Оказалось, что во время потопа глубина была губернатору по грудь.

Одна из жительниц рассказала Алексею Текслеру, что мирно смотрела с детьми мультфильмы, когда со стороны леса пришла волна. Семье пришлось эвакуироваться, ночь провели в Карабаше.

— Будем оценивать ущерб, — пообещал Алексей Текслер. — Сначала сразу будет выплата на каждого человека, а потом по мере оценки ущерба, будем все решения основные принимать.