Лавров прокомментировал ситуацию в Южно-Китайском море

«Мы также поговорили по вопросам, касающимся ситуации в Южно-Китайском море. Россия выступает за то, чтобы без вмешательства извне соответствующие территориальные споры решались заинтересованными странами, и приветствовали продолжающийся диалог между АСЕАН и КНР по формированию кодекса поведения в этом регионе», — сказал он по итогам совещания Россия-АСЕАН и министерской встречи стран-участниц Восточноазиатского саммита. «Мы и китайские друзья говорили о ситуации в Тайваньском проливе, где Запад, хотя и подтверждает на словах приверженность принципу “одного Китая”, на практике продвигает весьма конфронтационные подходы, вооружая Тайвань, организуя там различные мероприятия военного характера, направляя делегации высокого уровня на остров, принимая у себя делегации тайваньской администрации», — добавил Лавров.