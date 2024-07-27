Лавров прокомментировал ситуацию в Южно-Китайском море

«Мы также поговорили по вопросам, касающимся ситуации в Южно-Китайском море. Россия выступает за то, чтобы без вмешательства извне соответствующие территориальные споры решались заинтересованными странами, и приветствовали продолжающийся диалог между АСЕАН и КНР по формированию кодекса поведения в этом регионе», — сказал он по итогам совещания Россия-АСЕАН и министерской встречи стран-участниц Восточноазиатского саммита. «Мы и китайские друзья говорили о ситуации в Тайваньском проливе, где Запад, хотя и подтверждает на словах приверженность принципу “одного Китая”, на практике продвигает весьма конфронтационные подходы, вооружая Тайвань, организуя там различные мероприятия военного характера, направляя делегации высокого уровня на остров, принимая у себя делегации тайваньской администрации», — добавил Лавров.
Все это, по словам министра, противоречит принципу «одного Китая» и нацелено на то, чтобы фактически увековечить статус-кво, который означает, что Запад воспринимает Тайвань как отдельное образование от КНР.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.