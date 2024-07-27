Лавров ответил на заявление Киева о готовности к переговорам

Позднее в Киеве уточнили, что на данный момент не идет речи о готовности к переговорам с Россией. «Дмитрий Кулеба доказал последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно, но отметил, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается», — объяснили слова министра иностранных дел в МИД Украины.