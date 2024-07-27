Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем работника торговли.

«Родоначальник династии — Михаил Иванович Кудряшов. Он начал работать продавцом после войны в 1949 году. По стопам отца пошла его дочь Зинаида Михайловна Васильева. В потребкооперации она трудилась с 1973 года. До выхода на пенсию была заведующей магазином. Ее супруг Георгий Ильич тоже всю жизнь проработал в торговле. Их дети Олег и Виктория также выбрали профессию своих родителей. Дочь Виктории Валентина живет и работает в Бирске — и тоже в торговле. Олег и его супруга Наталья живут в Кармаскалинском районе, работают в потребкооперации. Там же — их сыновья Дмитрий и Виталий. Старший — председатель потребительского общества “Уют”, младший — директор магазинов ПК “Чулпан”. Вот такая удивительная преданность профессии! Всех их объединяют профессионализм, любовь к труду, стремление к лучшему и ответственность», — написал Глава РБ.