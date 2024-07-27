Минниханов раскритиковал глав районов за нарушения в работе детских лагерей

По ее словам, в 22 летних и оздоровительных лагерях в 17 районах нарушены правила допуска сотрудников, в том числе работников пищеблоков. Им разрешали работать без медицинского осмотра, предоставления сведений о прививках и прохождения гигиенического обучения. Еще в 14 организациях детей не обследовали на гельминты, не требовали предоставить информацию о прививках, справки об отсутствии контакта с инфекционными больными.