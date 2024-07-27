В Молдову не пустили члена совета АНО «Евразия» Микаела Бадаляна

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Власти Молдовы отказали во въезде в страну общественному деятелю из Армении, члену совета АНО «Евразия» Мике Бадаляну.
О том, что Бадаляну пытаются запретить вылет в Молдову из аэропорта Еревана, сообщил вечером в пятницу представитель блока «Победа» Юрий Витняский. По его словам, компания FlyOne отказалась сажать Бадаляна на рейс в Молдову, где в субботу общественный деятель должен был провести презентацию программы «Волонтеры Евразии».
«Очевидно, авиакомпания выполняет заказ молдавских властей. Попраны все возможные демократические принципы, в частности, право на свободу перемещения», — заявил Витнянский.
Позднее стало известно, что Бадаляна все же зарегистрировали на рейс и он смог вылететь в Кишинев. Однако по прибытию в Молдову он перестал выходить на связь.
Витнянский, который в это время вместе с представителями блока «Победа» встречал Бадаляна в кишиневском аэропорту, допустил, что армянского общественника удерживает молдавская Пограничная полиция.
«Самолет прибыл,… на звонки он не отвечает, а все остальные пассажиры уже давно вышли. Скорее всего, полиция осуществляет дополнительный досмотр», — заявил журналистам Витнянский.
Однако после многочасового ожидания стало известно, что Бадаляну въехать в Молдову не дали.
«Ему не разрешили сойти с борта. На том же рейсе он вернулся в Ереван. Представители властей сообщили, что если он выйдет из самолета, то никто не сможет покинуть борт. Самолет улетел обратно с ним на борту,» — сообщил Витнянский.
Представители блока «Победа» провели перед аэропортом митинг в знак протеста против депортации Бадаляна.
Лидер политсилы Илан Шор обвинил власти Молдовы в недружественном жесте.
«Без объяснений и законных оснований гостя из дружественной страны просто выдворили. Он летел в республику для презентации волонтерской программы. За это и поплатился. Его вынудили улететь. Так работает “европейская демократия” по версии Санду и правящей партии. Сначала плевали на права собственных граждан, а теперь прессуют соседей!» — написал Шор в своем Teleram-канале.