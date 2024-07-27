В Молдову не пустили члена совета АНО «Евразия» Микаела Бадаляна

«Без объяснений и законных оснований гостя из дружественной страны просто выдворили. Он летел в республику для презентации волонтерской программы. За это и поплатился. Его вынудили улететь. Так работает “европейская демократия” по версии Санду и правящей партии. Сначала плевали на права собственных граждан, а теперь прессуют соседей!» — написал Шор в своем Teleram-канале.