NYT: Белоусов рассказал главе Пентагона о тайной операции Украины

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на три источника.
По информации издания, Белоусов спросил, знали ли Соединённые Штаты об этой операции. Источники издания сообщили, что американцы были удивлены подобному заявлению.
«Это было воспринято достаточно серьёзно, чтобы американцы связались с украинцами и сказали: если вы думаете о том, чтобы сделать что-то подобное, не делайте», — говорится в материале.
Подробности операции неизвестны. Однако в публикации подчёркивается, что атаки Украины по объектам на территории России «разочаровывают официальные лица США, которые считают, что они существенно не улучшают позиции Украины, а приводят к отчуждению европейских союзников и расширению военных действий».
Официально ни одна из сторон не прокомментировала эту информацию.
Ранее Белоусов и Остин обсудили вопросы предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации.