NYT: Белоусов рассказал главе Пентагона о тайной операции Украины

Подробности операции неизвестны. Однако в публикации подчёркивается, что атаки Украины по объектам на территории России «разочаровывают официальные лица США, которые считают, что они существенно не улучшают позиции Украины, а приводят к отчуждению европейских союзников и расширению военных действий».