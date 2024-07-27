Радий Хабиров провел совещание по развитию городов и районов Башкирии.

Глава Башкирии Радий Хабиров в межвузовском кампусе Уфы провел рабочее совещание по развитию городов и районов республики с руководителями муниципалитетов.
На семинаре обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития территорий и задачи органов местного самоуправления на ближайшую перспективу.
«Мы решили провести семинар на площадке межвузовского студенческого кампуса, вторую очередь которого сейчас строим в рамках нацпроекта “Наука и университеты”. Это один из лучших кампусов в стране, и сегодня вы уже можете ознакомиться с его возможностями. Развитие научно-образовательной инфраструктуры — это часть комплексной работы в борьбе за нашу молодежь, продвижение новых идей и проектов», — сказал Хабиров.
Глава РБ также выразил признательность руководству муниципалитетов за стабильное развитие.
«С большим уважением отношусь к вашему труду на местах. В это непростое время вы решаете очень важные задачи, вносите вклад в развитие региона. В целом ситуация в экономике и социальной сфере Башкортостана — стабильная. Основные показатели развития региона демонстрируют устойчивую положительную динамику».
Радий Хабиров отметил важность всесторонней поддержки участников СВО и членов их семей. По его словам, необходимо сохранять системный и одновременно адресный подход к оказанию помощи в различных ситуациях.
Отмечается, что с 2019 по 2023 год промышленное производство региона возросло на 20%, выпуск продукции сельского хозяйства — на 40%, объем инвестиций в экономику — на 52,9%. Рекордных показателей удалось достичь и по вводу жилья — 3,3 млн кв. м в 2023 году. Валовой региональный продукт по итогам прошлого года составил 2,4 трлн рублей.
В социальной сфере устойчивую положительную динамику демонстрируют средняя продолжительность жизни (73,2 года в 2023 году), реальные доходы жителей (рост на 7,4 процента в 2023 году), занятость населения (уровень безработицы составил 2,3 процента в 2023 году).