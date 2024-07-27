Радий Хабиров провел совещание по развитию городов и районов Башкирии.

«Мы решили провести семинар на площадке межвузовского студенческого кампуса, вторую очередь которого сейчас строим в рамках нацпроекта “Наука и университеты”. Это один из лучших кампусов в стране, и сегодня вы уже можете ознакомиться с его возможностями. Развитие научно-образовательной инфраструктуры — это часть комплексной работы в борьбе за нашу молодежь, продвижение новых идей и проектов», — сказал Хабиров.