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Свободой слова даже не пахнет: в Молдове снова оштрафованы два телеканала

Совет по телевидению и радио в выписал штрафы на 92 тысячи леев.

Компания-учредитель каналов Next TV и Premiera TV Media Scoupe получила восемь штрафов на общую сумму 92 тыс. леев за отсутствие программ на румынском языке. Такое решение принято Советом по телевидению и радио на заседании в пятницу, 26 июля. Также компания оштрафована еще на 10 тыс. леев за то, что не предоставила Совету записей трансляции.

В ходе проверки выяснилось, что в течение исследуемого периода на обоих каналах не было ни одной трансляции программы местной продукции. Поэтому члены Совета приняли решение о наложении четырех штрафов на каждый телеканал.

Также Совет проверил канал Cotidianul TV — CTV, который возобновила деятельность 20 января 2023 года. Его учредитель People For Free Media был оштрафован на 5 тыс. леев за отказ предоставить записи транслируемых программ.

штрафы