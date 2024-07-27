Свободой слова даже не пахнет: в Молдове снова оштрафованы два телеканала

Компания-учредитель каналов Next TV и Premiera TV Media Scoupe получила восемь штрафов на общую сумму 92 тыс. леев за отсутствие программ на румынском языке. Такое решение принято Советом по телевидению и радио на заседании в пятницу, 26 июля. Также компания оштрафована еще на 10 тыс. леев за то, что не предоставила Совету записей трансляции.