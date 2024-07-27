Гросу: согласно закону, все депутаты должны уйти в отпуск

«Я считаю, что это неправильно… Но я видел, когда еще работал в министерстве, некоторые сотрудники десятки месяцев подряд не используют отпуск. Такое впечатление, что они не выходят из своих кабинетов: они там спят, живут и работают на благо ведомства. Я не очень этому верю. Плюс ко всему это непродуктивно. Есть время для работы, для отдыха, для семьи. Таким образом, согласно закону, все уходят на каникулы», — заявил Гросу.