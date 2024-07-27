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Гросу: согласно закону, все депутаты должны уйти в отпуск

Последнее заседание парламента Молдовы весенне-летней сессии пройдет 31 июля.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. С 1 августа депутаты парламента Молдовы уходят в отпуск, а 31 июля пройдет последнее заседание весенне-летней сессии. Об этом сообщил спикер Игорь Гросу.

Он подчеркнул, что каждый чиновник, согласно закону, обязан уйти в отпуск.

«Мы работаем до 31 июля, когда состоится последнее заседание. Согласно закону, мы должны “уйти на каникулы”, а дальше уже дело каждого, чем он собирается заниматься в отпуске: продолжать работу, здесь, в стране», — сказал спикер парламента в эфире TVR.

Он не одобрил поведение госчиновников, которые не уходят в отпуск и накапливают его годами.

«Я считаю, что это неправильно… Но я видел, когда еще работал в министерстве, некоторые сотрудники десятки месяцев подряд не используют отпуск. Такое впечатление, что они не выходят из своих кабинетов: они там спят, живут и работают на благо ведомства. Я не очень этому верю. Плюс ко всему это непродуктивно. Есть время для работы, для отдыха, для семьи. Таким образом, согласно закону, все уходят на каникулы», — заявил Гросу.

По его словам, это касается не только госслужащих, но и рядовых работников министерств и парламента.

При этом спикер отметил, что во время парламентских каникул возможны вызовы на работу на короткое время для встречи иностранных делегаций и по случаю государственных праздников.

«В августе мы ожидаем делегации из Румынии, США, балтийских стран. Также в августе есть и праздники: День языка и День независимости. Мы вызовем только на эти дни или когда будут гости. В остальном — 31 июля — последний рабочий день, заседание, и, думаю, пятого сентября состоится первое заседание парламента», — заключил Гросу.