КРАСНОЯРСК, 27 июля, ФедералПресс. В Красноярском крае утвердили новое молодежное правительство дублеров в составе 20 человек. В него вошли студенты, ученые, общественные деятели, госслужащие и представители других сфер деятельности, рассказали в пресс-службе администрации региона.