В Красноярском крае утвердили новое молодежное правительство

«Команда сформировалась по итогам трехэтапного конкурса. Активисты демонстрировали знания в области государственного управления, истории края и российского законодательства, участвовали в собеседованиях и представляли экспертам свои инициативы», — прокомментировали в пресс-службе.
Молодежное правительство Красноярского края утверждается в восьмой раз. Срок его полномочий — три года.
Председателем совещательного органа стала Софья Чумак, учащаяся СФУ, организатор форума ТИМ «Бирюса» и амбассадор «Росмолодежь. Гранты». В предыдущем составе она была советником председателя по тарифной политике.
За минувшие 15 лет молодежное правительство Красноярского края признавалось лучшим в стране 12 раз, в том числе в 2023 году.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, как общественные штабы готовят молодежь к наблюдению за президентскими выборами.