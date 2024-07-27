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В Красноярском крае утвердили новое молодежное правительство

КРАСНОЯРСК, 27 июля, ФедералПресс. В Красноярском крае утвердили новое молодежное правительство дублеров в составе 20 человек. В него вошли студенты, ученые, общественные деятели, госслужащие и представители других сфер деятельности, рассказали в пресс-службе администрации региона.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Команда сформировалась по итогам трехэтапного конкурса. Активисты демонстрировали знания в области государственного управления, истории края и российского законодательства, участвовали в собеседованиях и представляли экспертам свои инициативы», — прокомментировали в пресс-службе.

Молодежное правительство Красноярского края утверждается в восьмой раз. Срок его полномочий — три года.

Председателем совещательного органа стала Софья Чумак, учащаяся СФУ, организатор форума ТИМ «Бирюса» и амбассадор «Росмолодежь. Гранты». В предыдущем составе она была советником председателя по тарифной политике.

За минувшие 15 лет молодежное правительство Красноярского края признавалось лучшим в стране 12 раз, в том числе в 2023 году.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как общественные штабы готовят молодежь к наблюдению за президентскими выборами.