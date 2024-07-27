Индия выразила готовность помочь с разрешением конфликта на Украине

В свою очередь, портал Wion добавляет, что Моди в конце августа намерен нанести визит в Киев, что станет его первой поездкой на Украину с момента начала конфликта с Россией. Перед этим он также планирует провести переговоры польскими политиками, в том числе с премьер-министром Дональдом Туском. Отмечается, у Зеленского также состоялся телефонный разговор с Моди, в ходе которого он пригласил индийского лидера посетить Киев.