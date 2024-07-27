Корабли Балтийского флота прибывают в порт Гаваны

В июне в порт Гаваны зашла корабельная ударная группа Северного флота, которая совершала дальний поход. В ее составе были АПЛ «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлился до 17 июня.