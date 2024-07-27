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Корабли Балтийского флота прибывают в порт Гаваны

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Корабельная группа Балтийского флота прибывает в порт столицы Кубы Гаваны, передает корреспондент РИА Новости.

Первым в гавань вошел учебный корабль «Смольный». Следом прибудут сторожевой корабль «Неустрашимый» и танкер «Ельня».

Во время визита российские моряки примут участие в различных мероприятиях. Он встретятся с главой Военно-морских сил Кубы и властями Гаваны, а также осмотрят достопримечательности.

Местные жители смогут посетить «Смольный» в воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля.

В июне в порт Гаваны зашла корабельная ударная группа Северного флота, которая совершала дальний поход. В ее составе были АПЛ «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлился до 17 июня.

Как отметил по итогам визита главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, дальние походы российских кораблей продолжатся, они и дальше будут решать задачи в оперативно важных районах мирового океана.