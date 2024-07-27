Глава Башкирии встретился с воспитанниками военно-патриотических клубов

«Первая задача — это, конечно, поддержка специальной военной операции. Она состоит из нескольких аспектов. Это поддержка непосредственно бойцов, которые там воюют. Туда входит их материальное обеспечение, гуманитарные конвои, которые отправляем, и лечение после ранения. Второе, это поддержка семей воюющих. Это тоже важно, потому что мужчины ушли, их семьи остались здесь. В республике действует много мер поддержки и так далее. И конечно — поддержка семей погибших военнослужащих. Кому-то дом надо починить, кого-то пролечить, детей в садик устроить, или помочь высшее образование получить, кого-то на работу устроить. Это огромный объем работы. А есть еще две задачи, без решения которых мы эти первые задачи не решим. Нужно обеспечить развитие нашей экономики. Несмотря на что, что много средств уходит на поддержку СВО мы республику развиваем. Готовимся в этом году отметить юбилей столицы Башкортостана и Уфа становится действительно прекрасным и красивым городом. Мы приводим в порядок другие города и районные центры. Проблем конечно много, но главное не стоять на месте и двигаться вперед».