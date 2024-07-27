Глава Башкирии встретился с воспитанниками военно-патриотических клубов

Глава республики рассказал ребятам, какие приоритетные задачи стоят перед руководством Башкортостана.
«Первая задача — это, конечно, поддержка специальной военной операции. Она состоит из нескольких аспектов. Это поддержка непосредственно бойцов, которые там воюют. Туда входит их материальное обеспечение, гуманитарные конвои, которые отправляем, и лечение после ранения. Второе, это поддержка семей воюющих. Это тоже важно, потому что мужчины ушли, их семьи остались здесь. В республике действует много мер поддержки и так далее. И конечно — поддержка семей погибших военнослужащих. Кому-то дом надо починить, кого-то пролечить, детей в садик устроить, или помочь высшее образование получить, кого-то на работу устроить. Это огромный объем работы. А есть еще две задачи, без решения которых мы эти первые задачи не решим. Нужно обеспечить развитие нашей экономики. Несмотря на что, что много средств уходит на поддержку СВО мы республику развиваем. Готовимся в этом году отметить юбилей столицы Башкортостана и Уфа становится действительно прекрасным и красивым городом. Мы приводим в порядок другие города и районные центры. Проблем конечно много, но главное не стоять на месте и двигаться вперед».
Ребята спросили у Радия Хабирова о дальнейших планах по развитию парка «Патриот».
«Впереди у нас большие планы. В этом году мы начинаем проектировать бассейн и уже через два года планируем ввести его в строй. Также в парке “Патриот” мы будем строить большой центр управления беспилотниками. Также в планах обустройство пруда с пляжем. Здесь 200 гектаров земли, поэтому есть где развернуться. Главное ко всему подходить творчески. Каждый год в учебном центре “Авангард” проходят сборы более 10 тысяч старшеклассников. Парк “Патриот” стал местом проведения большого количества мероприятий. График расписан на год вперед. Так например осенью здесь пройдет международная олимпиада “Геовызов”, — рассказал Радий Хабиров.
Радий Хабиров рассказал, что большое внимание уделяется и развитию муниципалитетов, где открываются новые спортивные и культурные объекты, школы и детские сады, новые общественные пространства.
После завершения встречи Радий Хабиров пригласил 4 самых метких стрелков профильной смены принять участие в состязаниях по стрельбе в стрелковом тире центра «Авангард».
Вместе с Главой Башкортостана, а также участником СВО и президентской кадровой программы «Время героев», уроженцем Белорецкого района Оскаром Ситдиковым свою меткость в стрельбе показали Разалия Миннигареева из Октябрьского, Игорь Шамрай из Давлекановского района, Адэлина Мухаметгареева из Буздякского районы и Ильназ Фаттахов из Чекмагушевского района.
Радий Хабиров поблагодарил ребят за участие в состязаниях и пожелал им успехов в учебе.
Справка:
В профильной смене принимают участие 200 воспитанников военно-патриотических клубов из 27 муниципальных образований Башкортостана. Всего в республике функционирует 175 клубов, в которых занимаются более 10 000 детей.
В ходе профильной смены ребята получают теоретические знания и практические навыки по военно-медицинской, тактической, инженерной, огневой, альпинистской, воздушно-десантной, строевой, физической, основ технической (БПЛА) подготовки; радиационной, химической и биологической защите, военной топографии, изучают устав ВС РФ и основы безопасности военной службы, проходят полосу препятствий «Гонка Героев», выполняют упражнения начальных стрельб на воинском полигоне, совершают прыжки с парашютом с парашютной вышки.
В вечернее время для участников смены запланированы культурно-досуговые мероприятия: викторины, уроки мужества, встречи с интересными людьми. 2 августа ребята примут участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню воздушно-десантных войск.