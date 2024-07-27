В Молдове ужесточат правила для курильщиков

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Правительство намерено внести изменения в закон «О контроле над табаком», которые, в частности, еще больше ограничат список мест, где можно будет курить, а также будут регламентировать продажу электронных сигарет. Об этом сообщила министр здравоохранения Алла Немеренко.
Соответствующие поправки в действующий закон «О контроле над табаком» разработало Министерство здравоохранения. При этом законопроект уже получил положительные заключения от Министерства экономразвития и Минсельхоза. Немеренко сообщила, что документ уже находится в повестке правительства, прошел общественные консультации и, как ожидается, будет утвержден в ближайшее время.
По словам министра, курение в Молдове будет полностью запрещено в общественных местах, причем это касается всех видов табачных изделий, в том числе электронных сигарет, которые становятся все более популярными у населения. Немеренко утверждает, что электронные сигареты не менее опасны, чем обычные, более того, их популярность неукоснительно растет из-за фруктовых ароматов и привкусов, что вызывает особую тревогу.
«Мы должны понимать, что электронные сигареты и их использование распространяются гораздо быстрее, чем табак. Особенно среди молодежи. На нас лежит обязанность перед будущими поколениями прививать правильное социальное поведение, потому что пассивное курение также является причиной очень высокой смертности. Мы предлагаем запретить все виды сигарет в общественных местах».
Для этого, по словам министра, будет разработан единый знак, запрещающий курение любых видов табачных изделий.
«Знаки будут повсюду. Если до сих пор знак запрещал курение в общественных местах только обычных сигарет, то теперь мы стремимся к тому, чтобы речь шла о любых видах сигарет», — добавила Немеренко.
Она напомнила, что, согласно принятому ранее закону, в Молдове с 2026 года введут запрет на продажу ароматизированных сигарет. Документ, разработанный Минздравом предполагает, что будут запрещены также и электронные сигареты с добавками.