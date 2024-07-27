В Молдове ужесточат правила для курильщиков

По словам министра, курение в Молдове будет полностью запрещено в общественных местах, причем это касается всех видов табачных изделий, в том числе электронных сигарет, которые становятся все более популярными у населения. Немеренко утверждает, что электронные сигареты не менее опасны, чем обычные, более того, их популярность неукоснительно растет из-за фруктовых ароматов и привкусов, что вызывает особую тревогу.