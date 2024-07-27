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Орбан назвал причину, по которой Украина не станет членом ЕС

БУДАПЕШТ, 27 июл — РИА Новости. Украина не станет членом Евросоюза и НАТО, потому что у ЕС на это нет денег, он уже проиграл в конфликте и без США финансировать функционирование и восстановление Украины не сможет, а Киев ведет переговоры о том, чтобы не выплачивать ранее полученные кредиты, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Источник: РИА "Новости"

Нам надо готовиться к тому, что Украина не станет членом ни ЕС, ни НАТО, потому что у нас, европейцев, недостаточно денег для этого.

Виктор Орбан
премьер-министр Венгрии

«Украина вернется к позиции буферного государства, если повезет, то с международными гарантиями безопасности, которые зафиксирует соглашение между Россией и США. Может, и мы, Европа, сможем принять в этом участие», — сказал Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел телеканал М1.

По его словам, Евросоюз проиграл в текущем конфликте.

«США останутся сами по себе, Европа не сможет финансировать войну, восстановление Украины и даже ее функционирование тоже финансировать не может», — добавил венгерский премьер.

Орбан также отметил, что Украина ведет переговоры о невыплате ранее выданных ей кредитов.

«Украинцы ведут переговоры о том, выплачивать им 20% или 60% взятых кредитов, реальная ситуация такова», — подчеркнул он.

Ранее Орбан заявил, что самый идеальный вариант для Украины — стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну. Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США.

Он заявлял, что для мирного урегулирования конфликта на Украине недостаточно было бы переговоров между Москвой и Киевом, параллельно должны пройти переговоры между Россией и США, которые могут определить систему безопасности в Европе на 20−30 лет.

ЕС