Орбан назвал причину, по которой Украина не станет членом ЕС

Нам надо готовиться к тому, что Украина не станет членом ни ЕС, ни НАТО, потому что у нас, европейцев, недостаточно денег для этого.
«Украина вернется к позиции буферного государства, если повезет, то с международными гарантиями безопасности, которые зафиксирует соглашение между Россией и США. Может, и мы, Европа, сможем принять в этом участие», — сказал Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел телеканал М1.
«США останутся сами по себе, Европа не сможет финансировать войну, восстановление Украины и даже ее функционирование тоже финансировать не может», — добавил венгерский премьер.
Орбан также отметил, что Украина ведет переговоры о невыплате ранее выданных ей кредитов.
«Украинцы ведут переговоры о том, выплачивать им 20% или 60% взятых кредитов, реальная ситуация такова», — подчеркнул он.
Он заявлял, что для мирного урегулирования конфликта на Украине недостаточно было бы переговоров между Москвой и Киевом, параллельно должны пройти переговоры между Россией и США, которые могут определить систему безопасности в Европе на 20−30 лет.