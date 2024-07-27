Орбан назвал причину, по которой Украина не станет членом ЕС

БУДАПЕШТ, 27 июл — РИА Новости. Украина не станет членом Евросоюза и НАТО, потому что у ЕС на это нет денег, он уже проиграл в конфликте и без США финансировать функционирование и восстановление Украины не сможет, а Киев ведет переговоры о том, чтобы не выплачивать ранее полученные кредиты, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.