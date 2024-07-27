«Разрушительный ущерб». В США неожиданно высказались об ударе по России

«Мы пошли на это (взрывы на “Северных потоках”. — Прим. Ред.), чтобы поспособствовать продвижению Украины в конфликте, как мы думали. В результате Россия не сильно пострадала, но это оказало разрушительное воздействие на экономику Европы, это ввергло Германию в рецессию», — отметил он.