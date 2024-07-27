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«Разрушительный ущерб». В США неожиданно высказались об ударе по России

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Взрывы на «Северных потоках» нанесли разрушительный удар по Европе, а не России, заявил бывший член сената американского штата Вирджиния и отставной полковник Ричард Блэк в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Источник: © РИА Новости

«Мы пошли на это (взрывы на “Северных потоках”. — Прим. Ред.), чтобы поспособствовать продвижению Украины в конфликте, как мы думали. В результате Россия не сильно пострадала, но это оказало разрушительное воздействие на экономику Европы, это ввергло Германию в рецессию», — отметил он.

По словам полковника, именно Соединенные Штаты во время конфликта на Украине решились на один из самых феноменально провокационных шагов, которые когда-либо предпринимались в истории человечества, они совершили диверсию на трубопроводе «Северный поток».

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России начала дело об акте международного терроризма.

ЕС