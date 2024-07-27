Чистый воздух без границ. Узбекистан и Россия объединяются в борьбе за экологию

В 2022 году ГАЗ представил на выставке ИННОПРОМ перспективную модель электробуса, работающего на водородных топливных элементах — «ГАЗель City». При его эксплуатации в атмосферу выделяется только водяной пар. В перспективе планируется, что водоробусы станут основой парка общественного транспорта во многих городах России. А спустя два года в Ташкенте на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» российские производители представили самый мощный водородный автомобиль в мире NAMI Hydrogen.