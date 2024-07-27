Чистый воздух без границ. Узбекистан и Россия объединяются в борьбе за экологию

Развивающаяся тяжелая промышленность, бурное строительство, вырубка деревьев, а также изменение климата и увеличение транспорта, который заправляется к тому же низкокачественным топливом — все это не лучшим образом сказывается на чистоте воздуха, которым мы дышим.
В рейтинге международного сервиса оценки уровня загрязнения воздуха IQAir столица Узбекистана периодически в зимний период выбивается на лидирующие позиции. В начале года Ташкент стал вторым городом в мире с самым грязным воздухом, уступив только Дели и опередив Дакку.
Однако решить все эти проблемы в одиночку невозможно. Поэтому в борьбе за чистый воздух Узбекистан использует опыт и поддержку своих зарубежных партнеров. В стране действуют проекты с участием Всемирного банка и других международных финансовых организаций.
Своими наработками в этом вопросе с Узбекистаном и другими странами региона готова делиться и Россия, которая обладает всеми необходимыми компетенциями, уникальными технологиями и квалифицированными специалистами.
На примере проекта «Экология»
Сейчас в России реализуется национальный проект «Экология», направленный на защиту окружающей среды. С 2019 года работа ведется по следующим направлениям: утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.
«В состав национального проекта входит федеральный проект “Чистый воздух”, который реализуется в более 40 крупных промышленных городах России. Для каждого действует свой комплексный план. Ключевая задача проекта — к 2026 году снизить общий объем выбросов загрязняющих веществ на 2 миллиона тонн — более чем на 20%».
Достичь таких результатов планируется за счет модернизации промышленных предприятий и действующих котельных, перевода отопления в частных домовладениях с угля на более экологичное топливо, запуска общественного транспорта на электричестве и газомоторном топливе.
За время реализации проекта удалось снизить количество выбросов загрязняющих веществ на 12,8% и опасных загрязняющих веществ — на 13,3% от базовых выбросов 2017 года. Самое большое снижение наблюдалось в Челябинске — 43%, Медногорске — 17%, Череповце — 16%.
Эксперт уверен, что многие из практических мер, примененных при реализации проектов «Экология» и «Чистый воздух» вполне можно использовать и в Узбекистане.
«Аналогичные проекты можно запустить под эгидой Экологической партии Узбекистана с участием таких организаций, как “Экосан”, “Экостандарт Эксперт”, “Экофорум”, “Родничок”, “Эко-Тиб” и другие», — отмечает он.
Ахангаранский пример
В прошлом году российская компания «МегаФон» запустила цифровую систему, которая контролирует качество атмосферного воздуха на территории Ахангарана. Комплекс автоматизированного мониторинга состоит из датчиков пыли, газоанализаторов и метеостанции. Оборудование установлено около социально значимого объекта города — детского спортивного стадиона.
Для мониторинга выбраны приоритетные показатели. Отслеживается концентрация в атмосферном воздухе взвешенных частиц (например, пыль), диоксида азота и серы, оксида углерода, а также показатели температуры, влажности, давления, интенсивности осадков, скорости и направления ветра.
«На платформе также агрегируют данные от системы автоконтроля выбросов крупнейшего предприятия города — компании “Ахангаранцемент”. Получая полную информацию о состоянии воздуха в реальном времени, можно минимизировать любые риски, связанные с этим».
Назаров подчеркивает, что данная платформа уже сравнительно давно и успешно работает в целом ряде регионов России. Теперь она помогает Узбекистану повысить качество атмосферного воздуха, предотвращать аварийные ситуации, минимизировать как чисто экологические, так и социально-экономические риски.
Водород в борьбе за чистый воздух
Водородная энергетика и, в частности, применение водорода на транспорте является перспективным направлением в рамках борьбы с загрязнением воздуха и декарбонизации промышленных секторов на пространстве Евразийского экономического союза. Россия в настоящее время является одним из «пионеров» в сфере водородных технологий.
В 2022 году ГАЗ представил на выставке ИННОПРОМ перспективную модель электробуса, работающего на водородных топливных элементах — «ГАЗель City». При его эксплуатации в атмосферу выделяется только водяной пар. В перспективе планируется, что водоробусы станут основой парка общественного транспорта во многих городах России. А спустя два года в Ташкенте на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» российские производители представили самый мощный водородный автомобиль в мире NAMI Hydrogen.
«Росатом» активно изучает возможности реализации проектов в сфере водорода в стране и за рубежом. Одна из идей — организация «западного» и «восточного» водородных кластеров, которые будут обеспечивать водородом рынок внутренний и экспортный — в Азии и Европе.
«В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы особое внимание было уделено интенсивному развитию водородной энергетики. В ноябре прошлого года в Ташкентской области впервые началось строительство предприятия по производству “зеленого водорода”. Активное сотрудничество Узбекистана и России в этой сфере может быть очень перспективным и взаимовыгодным», — сказал Назаров.
Таким образом, сотрудничество Узбекистана и России в области экологии и борьбы с загрязнением воздуха открывает новые горизонты для улучшения качества жизни и здоровья граждан. Применение передовых технологий и обмен опытом между странами уже приносит ощутимые результаты, способствуя снижению вредных выбросов и внедрению возобновляемых источников энергии. Эксперты уверены, что важно продолжать совместные усилия, чтобы обеспечить будущее, где чистый воздух будет доступен каждому, вне зависимости от географических границ.