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Чистый воздух без границ. Узбекистан и Россия объединяются в борьбе за экологию

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Загрязнение атмосферы является одной из самых серьезных экологических угроз. Сегодня эта проблема как никогда актуальна в Узбекистане.

Развивающаяся тяжелая промышленность, бурное строительство, вырубка деревьев, а также изменение климата и увеличение транспорта, который заправляется к тому же низкокачественным топливом — все это не лучшим образом сказывается на чистоте воздуха, которым мы дышим.

В рейтинге международного сервиса оценки уровня загрязнения воздуха IQAir столица Узбекистана периодически в зимний период выбивается на лидирующие позиции. В начале года Ташкент стал вторым городом в мире с самым грязным воздухом, уступив только Дели и опередив Дакку.

Плохой воздух влечет за собой долгосрочное ухудшение качества жизни, если не начать решать эту проблему прямо сейчас. За счет мер по снижению уровня загрязнения атмосферы страны могут уменьшить бремя болезней, таких как инсульт, рак легких и астму.

Однако решить все эти проблемы в одиночку невозможно. Поэтому в борьбе за чистый воздух Узбекистан использует опыт и поддержку своих зарубежных партнеров. В стране действуют проекты с участием Всемирного банка и других международных финансовых организаций.

Своими наработками в этом вопросе с Узбекистаном и другими странами региона готова делиться и Россия, которая обладает всеми необходимыми компетенциями, уникальными технологиями и квалифицированными специалистами.

На примере проекта «Экология»

Сейчас в России реализуется национальный проект «Экология», направленный на защиту окружающей среды. С 2019 года работа ведется по следующим направлениям: утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.

«В состав национального проекта входит федеральный проект “Чистый воздух”, который реализуется в более 40 крупных промышленных городах России. Для каждого действует свой комплексный план. Ключевая задача проекта — к 2026 году снизить общий объем выбросов загрязняющих веществ на 2 миллиона тонн — более чем на 20%».

рассказал кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров.

Достичь таких результатов планируется за счет модернизации промышленных предприятий и действующих котельных, перевода отопления в частных домовладениях с угля на более экологичное топливо, запуска общественного транспорта на электричестве и газомоторном топливе.

За время реализации проекта удалось снизить количество выбросов загрязняющих веществ на 12,8% и опасных загрязняющих веществ — на 13,3% от базовых выбросов 2017 года. Самое большое снижение наблюдалось в Челябинске — 43%, Медногорске — 17%, Череповце — 16%.

Эксперт уверен, что многие из практических мер, примененных при реализации проектов «Экология» и «Чистый воздух» вполне можно использовать и в Узбекистане.

«Аналогичные проекты можно запустить под эгидой Экологической партии Узбекистана с участием таких организаций, как “Экосан”, “Экостандарт Эксперт”, “Экофорум”, “Родничок”, “Эко-Тиб” и другие», — отмечает он.

Ахангаранский пример

В прошлом году российская компания «МегаФон» запустила цифровую систему, которая контролирует качество атмосферного воздуха на территории Ахангарана. Комплекс автоматизированного мониторинга состоит из датчиков пыли, газоанализаторов и метеостанции. Оборудование установлено около социально значимого объекта города — детского спортивного стадиона.

Для мониторинга выбраны приоритетные показатели. Отслеживается концентрация в атмосферном воздухе взвешенных частиц (например, пыль), диоксида азота и серы, оксида углерода, а также показатели температуры, влажности, давления, интенсивности осадков, скорости и направления ветра.

«На платформе также агрегируют данные от системы автоконтроля выбросов крупнейшего предприятия города — компании “Ахангаранцемент”. Получая полную информацию о состоянии воздуха в реальном времени, можно минимизировать любые риски, связанные с этим».

сказал эксперт.

Назаров подчеркивает, что данная платформа уже сравнительно давно и успешно работает в целом ряде регионов России. Теперь она помогает Узбекистану повысить качество атмосферного воздуха, предотвращать аварийные ситуации, минимизировать как чисто экологические, так и социально-экономические риски.

Водород в борьбе за чистый воздух

Водородная энергетика и, в частности, применение водорода на транспорте является перспективным направлением в рамках борьбы с загрязнением воздуха и декарбонизации промышленных секторов на пространстве Евразийского экономического союза. Россия в настоящее время является одним из «пионеров» в сфере водородных технологий.

В 2022 году ГАЗ представил на выставке ИННОПРОМ перспективную модель электробуса, работающего на водородных топливных элементах — «ГАЗель City». При его эксплуатации в атмосферу выделяется только водяной пар. В перспективе планируется, что водоробусы станут основой парка общественного транспорта во многих городах России. А спустя два года в Ташкенте на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» российские производители представили самый мощный водородный автомобиль в мире NAMI Hydrogen.

«Росатом» активно изучает возможности реализации проектов в сфере водорода в стране и за рубежом. Одна из идей — организация «западного» и «восточного» водородных кластеров, которые будут обеспечивать водородом рынок внутренний и экспортный — в Азии и Европе.

В Узбекистане порядка 90% электроэнергии вырабатывается за счет ископаемого топлива — газа (85−86%) и угля (4−5%). По мнению экспертов, при сохранении нынешних объемов потребления ресурсов запасов ископаемого топлива хватит максимум на 20−30 лет. Поэтому спрос на альтернативные источники энергии растет.

«В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы особое внимание было уделено интенсивному развитию водородной энергетики. В ноябре прошлого года в Ташкентской области впервые началось строительство предприятия по производству “зеленого водорода”. Активное сотрудничество Узбекистана и России в этой сфере может быть очень перспективным и взаимовыгодным», — сказал Назаров.

Таким образом, сотрудничество Узбекистана и России в области экологии и борьбы с загрязнением воздуха открывает новые горизонты для улучшения качества жизни и здоровья граждан. Применение передовых технологий и обмен опытом между странами уже приносит ощутимые результаты, способствуя снижению вредных выбросов и внедрению возобновляемых источников энергии. Эксперты уверены, что важно продолжать совместные усилия, чтобы обеспечить будущее, где чистый воздух будет доступен каждому, вне зависимости от географических границ.

экология