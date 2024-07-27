Axios: Израиль направил США новое предложение по сделке с «Хамасом»

В обновленном предложении также говорится об изменении плана передислокации ЦАХАЛа в секторе Газа на первом этапе соглашения. Вместе с тем израильская сторона сохранила требование, согласно которому ЦАХАЛ останется в Филадельфийском коридоре на границе между анклавом и Египтом во время первого этапа.