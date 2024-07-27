Axios: Израиль направил США новое предложение по сделке с «Хамасом»

По словам неназванного израильского чиновника, Тель-Авив считает, что следить за перемещением боевиков и перевозкой оружия по анклаву должна структура, созданная иностранным государством. При этом подробностей, как именно должен работать подобный механизм, Израиль не привел.
В обновленном предложении также говорится об изменении плана передислокации ЦАХАЛа в секторе Газа на первом этапе соглашения. Вместе с тем израильская сторона сохранила требование, согласно которому ЦАХАЛ останется в Филадельфийском коридоре на границе между анклавом и Египтом во время первого этапа.
Предложение было направлено США за день до очередных переговоров по сделке. Завтра, 28 июля, в Риме состоится встреча директора «Моссада» Давида Барнеа, директора ЦРУ Уильяма Бернса, премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдуррахмана бен Джасима Аль Тани и главы египетской разведки Аббаса Камиля.
Переговоры Израиля с «Хамасом» продолжаются уже несколько месяцев. Предложенный США проект трехэтапного соглашения о прекращении огня предполагал, что стороны согласуют окончательное прекращение боевых действий при полном выводе израильских войск из Газы для освобождения 116 израильских заложников.
Однако Израиль не согласился с бессрочным завершением боев, а также с передачей контроля в анклаве боевикам. В последние дни Израиль ужесточил условия сделки и потребовал проверять гражданское население при перемещении с юга на север сектора Газа, писал Reuters.