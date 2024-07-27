Орбан считает, что церемония открытия ОИ показала отрицание Западом морали

По его словам, раньше в Европе царила ось Париж — Берлин, а теперь там существует новый центр силы: Лондон — Варшава — Киев, страны Балтии и Скандинавии. Орбан считает, что сейчас Запад «слаб и дезинтегрирован». Действия России логичны и предсказуемы, а поведение западных стран, по его мнению, нерационально. В качестве примера Орбан обратил внимание, что «Брюссель создает мир, постоянно поддерживая войну». При этом Венгрия все еще пытается понять действия руководства ЕС.