«Хезболлах» опровергла причастность к удару по поселку на Голанах

Военно-информационная служба «Хезболлах» в сводке, размещенной в телеграм-канале, уточнила, что шиитские отряды атаковали во второй половине дня на Голанских высотах артиллерийскую базу в Зауре и одну из казарм 801-й резервной бригады в Маале-Голани. В тексте утверждается, что в результате прямого попадания среди солдат противника есть потери, выведена из строя боевая техника.