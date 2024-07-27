«Хезболлах» опровергла причастность к удару по поселку на Голанах

«Мы не несем ответственности за запуск ракеты по поселку Мадждаль-Шамс, бойцы исламского сопротивления не причастны к этому обстрелу», — говорится в опровержении.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что на стадионе в Мадждаль-Шамсе упала ракета, выпущенная с юга Ливана. По его данным, погибли 9 человек и около 30 ранены. Большинство жертв и пострадавших — дети и подростки.
Военно-информационная служба «Хезболлах» в сводке, размещенной в телеграм-канале, уточнила, что шиитские отряды атаковали во второй половине дня на Голанских высотах артиллерийскую базу в Зауре и одну из казарм 801-й резервной бригады в Маале-Голани. В тексте утверждается, что в результате прямого попадания среди солдат противника есть потери, выведена из строя боевая техника.
Между тем советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман возложил на «Хезболлах» ответственность за обстрел поселка Мадждаль-Шамс. По его словам, «это серьезная эскалация, и ответ Израиля будет очень жестким».