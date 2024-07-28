Александар Вулин сравнил Игры БРИКС в Казани с Олимпиадой в Париже

По словам господина Вулина, открытие Олимпийских игр в Париже и открытие Игр БРИКС в Казани объясняют разницу и причину столкновения цивилизации нового Запада и цивилизации нового Востока.
«В Париже Мария-Антуанетта поет, держа в руках свою окровавленную отсеченную голову. “Золотой телец” является тем, кто ему поклоняется, а больной человек, который все это поставил, “Тайную вечерю” представляет как сцену из порнофильма», — сокрушается вице-премьер.
В Казани, отмечает спикер, проводились народные игры без «сатанинских символов», не было «больных видений».
«Сербы, какой цивилизации вы принадлежите? Сербы, что вам еще непонятно?», — обратился Вулин к согражданам.
Пятые Спортивные игры стран БРИКС прошли в Казани с 13 по 23 июня. Организаторами Игр стали Минспорта России, правительство Татарстана, мэрия Казани, АНО Татарстана «Дирекция спортивных и социальных проектов» и Российское антидопинговое агентство. На организацию Спортивных игр стран БРИКС потратили около 1,2 млрд руб.
Всего в Играх БРИКС приняли участие 5640 человек из 82 стран.