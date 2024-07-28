Александар Вулин сравнил Игры БРИКС в Казани с Олимпиадой в Париже

«В Париже Мария-Антуанетта поет, держа в руках свою окровавленную отсеченную голову. “Золотой телец” является тем, кто ему поклоняется, а больной человек, который все это поставил, “Тайную вечерю” представляет как сцену из порнофильма», — сокрушается вице-премьер.