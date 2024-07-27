МИД Израиля заявил о близости полномасштабной войны с «Хезболлах» и Ливаном

Министр добавил, что дал указание дипломатам «готовиться к всеобъемлющей операции по всему миру с целью обеспечить [международную] легитимность операции в Ливане». Он выразил уверенность в том, что Израиль будет иметь «полную поддержку» со стороны США и Европы в отношении Ливана.