МИД Израиля заявил о близости полномасштабной войны с «Хезболлах» и Ливаном

«Обстрел Мадждаль-Шамса и причинение вреда мирным жителям и детям переходят все красные линии, реакция будет соответствующей. Мы приближаемся к моменту полномасштабной войны с “Хезболлах” и Ливаном», — заявил он в эфире 12-го канала израильского телевидения.
«Мы заплатим высокую цену на фронте и в тылу, но по итогам войны [лидер “Хезболлах” Хасан] Насрулла и “Хезболлах” будут разгромлены, а Ливану будет нанесен серьезный ущерб. Мы восстановим мир и безопасность в населенных пунктах на севере», — уверен Кац.
Министр добавил, что дал указание дипломатам «готовиться к всеобъемлющей операции по всему миру с целью обеспечить [международную] легитимность операции в Ливане». Он выразил уверенность в том, что Израиль будет иметь «полную поддержку» со стороны США и Европы в отношении Ливана.
Ранее армейская пресс-служба сообщила о массированном обстреле севера страны с территории Ливана, в том числе в направлении контролируемых Израилем Голанских высот. По меньшей мере одна ракета упала на футбольную площадку в друзском поселке Мадждаль-Шамс на Голанах. Согласно последним данным, 10 человек погибли, в том числе подростки и дети, 19 пострадали.
Согласно заявлениям израильской армии, ракета была запущена шиитскими формированиями «Хезболлах». В свою очередь «Хезболлах» утверждает, что не имеет отношения к инциденту.