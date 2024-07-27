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МИД Израиля заявил о близости полномасштабной войны с «Хезболлах» и Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июля. /ТАСС/. Израиль приблизился к полномасштабной войне с шиитскими формированиями «Хезболлах» и Ливаном, заявил глава израильского МИД Исраэль Кац после обстрела друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. По его оценке, этот инцидент, в результате которого погибли по меньшей мере 10 мирных жителей, включая детей, пересекает все красные линии.

Источник: Reuters

«Обстрел Мадждаль-Шамса и причинение вреда мирным жителям и детям переходят все красные линии, реакция будет соответствующей. Мы приближаемся к моменту полномасштабной войны с “Хезболлах” и Ливаном», — заявил он в эфире 12-го канала израильского телевидения.

«Мы заплатим высокую цену на фронте и в тылу, но по итогам войны [лидер “Хезболлах” Хасан] Насрулла и “Хезболлах” будут разгромлены, а Ливану будет нанесен серьезный ущерб. Мы восстановим мир и безопасность в населенных пунктах на севере», — уверен Кац.

Министр добавил, что дал указание дипломатам «готовиться к всеобъемлющей операции по всему миру с целью обеспечить [международную] легитимность операции в Ливане». Он выразил уверенность в том, что Израиль будет иметь «полную поддержку» со стороны США и Европы в отношении Ливана.

Ранее армейская пресс-служба сообщила о массированном обстреле севера страны с территории Ливана, в том числе в направлении контролируемых Израилем Голанских высот. По меньшей мере одна ракета упала на футбольную площадку в друзском поселке Мадждаль-Шамс на Голанах. Согласно последним данным, 10 человек погибли, в том числе подростки и дети, 19 пострадали.

Согласно заявлениям израильской армии, ракета была запущена шиитскими формированиями «Хезболлах». В свою очередь «Хезболлах» утверждает, что не имеет отношения к инциденту.