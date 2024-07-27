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Командующий ВМС Китая прибыл в Россию для участия в параде ВМФ в Петербурге

Командующий военно-морскими силами Народно-освободительной армии КНР Ху Чжунмин прибыл в Россию для участия в военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел встречу с китайским коллегой.

Источник: Reuters

Стороны договорились об углублении военно-морского сотрудничества между Москвой и Пекином. «Замминистра обороны РФ поблагодарил китайскую сторону за активное участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню военно-морского флота, проводимых в Санкт-Петербурге и Владивостоке. Переговоры прошли в теплой и дружеской атмосфере», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Владимир Путин сегодня подписал указ о проведении главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге 28 июля — в День военно-морского флота. По словам Дмитрия Пескова, президент примет участие в открытии парада.