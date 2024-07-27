Командующий ВМС Китая прибыл в Россию для участия в параде ВМФ в Петербурге

Стороны договорились об углублении военно-морского сотрудничества между Москвой и Пекином. «Замминистра обороны РФ поблагодарил китайскую сторону за активное участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню военно-морского флота, проводимых в Санкт-Петербурге и Владивостоке. Переговоры прошли в теплой и дружеской атмосфере», — говорится в сообщении Минобороны РФ.