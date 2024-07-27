Эрдоган потребовал извинений от лидера Палестины

По словам Эрдогана, подобной беспринципности нет оправданий, если в сердце есть хоть капля человечности. Он отметил, что в то же время израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху рукоплещут в конгрессе США, несмотря на то, что тот является «маньяком-Гитлером».