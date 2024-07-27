Эрдоган потребовал извинений от лидера Палестины

«Пусть господин Аббас не обижается, но ему необходимо извиниться, так как мы его пригласили, а он не приехал», — заявил глава государства. Он подчеркнул, что турецкая сторона ждала этого визита.
По словам Эрдогана, подобной беспринципности нет оправданий, если в сердце есть хоть капля человечности. Он отметил, что в то же время израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху рукоплещут в конгрессе США, несмотря на то, что тот является «маньяком-Гитлером».
24 июля Нетаньяху в ходе обращения к американскому Конгрессу предупредил, что попытки помешать Израилю реализовывать свое право на самозащиту приведут к серьезным последствиям для США и других западных стран.