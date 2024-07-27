Нетаньяху решил досрочно вернуться из США после ракетного удара

27 июля советник израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что на Голанских высотах погибли девять детей, более 30 ранены. Советник премьер-министра Израиля назвал произошедшее нарушением резолюций Совбеза ООН 1559 и 1701 и возложил вину на Ливан и «Хезболлу», которая, по его мнению, действует под руководством Ирана. Позднее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари уточнил, что в результате ракетного удара по Мадждаль-Шамсу погибли десять детей.