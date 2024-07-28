Трамп заявил, что США не должны допускать новых атак на Израиль

«Вы, наверное, слышали, что Израиль только что подвергся жестокой атаке, судя по всему, “Хезболлах” [стоит за ней]. Такое не должно случаться. Они должны уважать нас, они не должны делать такого. Это очень серьезно», — сказал он, выступая на конференции Bitcoin 2024 в городе Нэшвилл (штат Теннесси).