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ЕС призвал к сдержанности и международному расследованию удара по Голанам

БРЮССЕЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Евросоюз призвал к международному расследованию удара по Голанским высотам и обратился ко всем сторонам с призывом соблюдать максимальную сдержанность и избегать эскалации. Об этом написал в X (ранее Twitter) глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Источник: Reuters

«Шокирующие кадры с футбольного поля в друзском поселке Мадждаль-Шамс. Я категорически осуждаю эту бойню. Нам необходимо международное расследование этого неприемлемого инцидента. Мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность и избегать дальнейшей эскалации», — написал Боррель.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о массированном обстреле севера страны с территории Ливана, в том числе в направлении контролируемых Израилем Голанских высот. По меньшей мере одна ракета упала на футбольную площадку в друзском поселке Мадждаль-Шамс на Голанах. Согласно последним данным, 11 человек погибли, в том числе подростки и дети, 19 пострадали.

По данным израильских военных, ракета была запущена вооруженными формированиями «Хезболлах» из района поселка Шебаа на юге Ливана. «Хезболлах» свою причастность к этому инциденту отрицает.

Мадждаль-Шамс расположен на Голанских высотах недалеко от линии разграничения между Израилем и Сирией и находится под израильским контролем со времен Шестидневной войны 1967 года. Большинство населения там составляют друзы — обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа. Мадждаль-Шамс — крупнейшее из четырех друзских поселений на контролируемых Израилем Голанах.

ЕС