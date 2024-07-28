ЕС призвал к сдержанности и международному расследованию удара по Голанам

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о массированном обстреле севера страны с территории Ливана, в том числе в направлении контролируемых Израилем Голанских высот. По меньшей мере одна ракета упала на футбольную площадку в друзском поселке Мадждаль-Шамс на Голанах. Согласно последним данным, 11 человек погибли, в том числе подростки и дети, 19 пострадали.