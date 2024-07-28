Лукашенко завершил визит в Россию

«Первый (Лукашенко — ред.) дома. Рабочий визит в Россию завершен. Лидеры (Белоруссии и России — ред.) общались много и предметно», — говорится в сообщении.
Как сообщала пресс-служба белорусского президента, Лукашенко 25 июля прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В сообщении говорилось, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным планируется обсудить актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.
Президенты Белоруссии и России