Лукашенко завершил визит в Россию

Как сообщала пресс-служба белорусского президента, Лукашенко 25 июля прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В сообщении говорилось, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным планируется обсудить актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.