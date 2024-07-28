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Лукашенко завершил визит в Россию

МИНСК, 28 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил свой визит в Россию и прибыл в Минск, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: © РИА Новости

«Первый (Лукашенко — ред.) дома. Рабочий визит в Россию завершен. Лидеры (Белоруссии и России — ред.) общались много и предметно», — говорится в сообщении.

Как сообщала пресс-служба белорусского президента, Лукашенко 25 июля прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В сообщении говорилось, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным планируется обсудить актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.

Президенты Белоруссии и России 25—26 июля общались на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии, в основном встреча проходила в закрытом для СМИ формате.

Лукашенко Александр