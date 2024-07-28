В ответ на обстрел Голанских высот Израиль пообещал нанести удар по «Хезболле»

Атака по футбольному полю последовала за израильским ударом по целям на территории Ливана, в результате которого в субботу погибли четыре боевика, по крайней мере один из которых принадлежал к «Хезболле». ВВС Израиля заявили, что их самолеты нанесли удар по военному зданию, принадлежащему «Хезболле». После этого из Ливана через границу было выпущено не менее 30 ракет.