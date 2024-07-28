Лавров проводит переговоры с главой МИД Малайзии в Куала-Лумпуре

Перед началом встречи Лавров оставил запись в книге почетных гостей. «На русском и на английском», — сказал российский министр.
В начале встречи Хасан спросил Лаврова, бывал ли он ранее в Малайзии. «Нет, это не первый раз. Я был в Малайзии, но очень давно. Наверное, около 10 лет назад», — ответил глава МИД РФ.
Лавров в свою очередь напомнил Хасану о его приглашении посетить Россию, которое они «обсуждали вчера и позавчера».
После переговоров министры иностранных дел обменялись нотами об установлении сотрудничества между Дипакадемией МИД России и Институтом дипломатии и международных отношений МИД Малайзии.
Кроме того, Лавров и Хасан обменялись подарками. Глава МИД Малайзии подарил российскому коллеге металлическую композицию с изображением национального цветка страны. В свою очередь Лавров подарил коллеге гравюру с изображением здания Министерства иностранных дел РФ.